In VS 4000 doden per week door griep

In de VS heerst de zwaarste griepepidemie sinds 2009. Wekelijks sterven ongeveer 4000 Amerikanen aan de gevolgen van influenza, meldden Amerikaanse media donderdag.

Dit betekent dat een op de tien sterfgevallen in de VS momenteel is toe te schrijven aan griep. Ook zo’n veertig kinderen zijn aan influenza bezweken. Meest voorkomende complicatie is longontsteking, aldus het Center for Disease Control (CDC).

Deskundigen houden er rekening mee dat de huidige epidemie zo’n 50.000 Amerikanen het leven gaat kosten. In de VS heerst vooral virustype A (H3N2). Dit virus is agressiever dan het in Nederland momenteel dominante B-virus.

„Het is een moeilijke tijd. We kunnen niet aangeven hoe lang de epidemie nog zal aanhouden”, verklaart een CDC-woordvoerder tegenover persbureau Bloomberg. Virologen hebben geen goede verklaring voor het grote aantal doden door griep. Het virus verschilt niet veel van andere jaren.

In Nederland daalde het aantal griepgevallen van 166 per 100.000 mensen (week 4) naar 160 (week 5) en 151 (week 6), meldde het Nationaal Influenza Centrum donderdag.