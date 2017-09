Hersenonderzoek.nl zoekt ook gezonde mensen

Op de 50PlusBeurs in Utrecht is donderdag hersenonderzoek.nl gelanceerd. De site biedt tips om de gezondheid van de hersenen te verbeteren. Bezoekers kunnen er hun brein laten testen of zich aanmelden voor wetenschappelijk onderzoek.

Hersenonderzoek.nl is een initiatief van Alzheimer Nederland, de Hersenstichting en het VUmc Alzheimercentrum. De initiatiefnemers noemen onderzoek naar nieuwe behandelingen de sleutel voor het vinden van een oplossing voor dementie.

Volgens de laatste inzichten begint hersenschade bij dementie heel vroeg in het ziekteproces, soms wel vijftien tot twintig jaar voorafgaand aan de eerste klachten. Onderzoeken naar nieuwe behandelingen richten zich daarom steeds vaker op de vroege fasen van het ziekteproces wanneer er nog geen of beperkte klachten zijn.

„Geschikte deelnemers voor hersenonderzoek.nl zijn niet alleen patiënten met een hersenziekte, maar vooral ook gezonde mensen. Deze groep wordt momenteel niet goed bereikt”, zegt prof. dr. Philip Scheltens, directeur van het VUmc Alzheimercentrum.

„Op onze site proberen we vooroordelen over hersenonderzoek weg te nemen”, vervolgt Scherder. „Mensen denken bijvoorbeeld dat ze een MRI-scan krijgen. Dit is echter niet altijd nodig. Hersenonderzoeken komen in allerlei soorten en maten voor; van een onlinegeheugentest tot een hersenscan.”

Uit onderzoek van het Erasmus MC bleek gisteren dat 55-plussers met een laag of hoog magnesiumgehalte in hun bloed vaker dementie krijgen dan ouderen met gemiddelde waarden. Volgens de wetenschappers is het risico op dementie bij een afwijkende spiegel 30 procent hoger.

Rol magnesium

De mogelijke nieuwe risicofactor kan een nieuw aanknopingspunt zijn voor het behandelen of voorkomen van dementie. De onderzoekers wijzen erop dat magnesiumspiegels makkelijk te beïnvloeden zijn met voeding of supplementen. „Magnesium speelt een belangrijke rol bij de werking van spieren en zenuwen en zit in voeding zoals spinazie, amandelen, cashewnoten, soja en zwarte bonen, granen, yoghurt en avocado’s.”

De relatie tussen het magnesiumgehalte en dementie is nog niet eerder aangetoond. Volgens het Erasmus MC is er wel vervolgonderzoek nodig.

Huisartsen en internisten meten meestal niet het magnesiumgehalte in het bloed van ouderen. „Magnesiumwaarden zijn vrij constant, dus dit hoeft niet heel vaak, maar een check op gezonde waarden kan geen kwaad in het kader van dementie”, zegt hoogleraar neuro-epidemiologie Arfan Ikram. Hij wijst erop dat ouderen vaak medicijnen slikken die de magnesiumspiegel kunnen verlagen, zoals plastabletten of maagbeschermers. Het onderzoek is uitgevoerd onder 9500 mensen.