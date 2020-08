Groot onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen

Er komt een groot Nederlands onderzoek naar hart- en vaatziekten bij vrouwen. In Nederland overlijden meer vrouwen dan mannen aan deze aandoeningen. Bij vrouwen worden de ziekten vaker gemist en schiet de behandeling te kort.

Aan het onderzoek werken de meeste Nederlandse universitaire centra en onderzoekers op dit terrein mee. De wetenschappers en artsen willen de diagnose van hartproblemen bij vrouwen verbeteren. „Vooral bij vrouwen onder de 60 jaar heeft het niet of te laat stellen van een diagnose een enorme impact”, stelt prof. Hester den Ruijter van het UMC Utrecht. Samen met prof. Eric Boersma van het Erasmus MC leidt zij het onderzoek, dat wordt gefinancierd en ondersteund door een consortium waaraan onder meer de Hartstichting en Harteraad deelnemen. De Hartstichting stelt 2,5 miljoen euro beschikbaar.

Omdat er nog veel onduidelijkheid bestaat over hart- en vaatziekten bij vrouwen, is het onderzoek uitgebreid en divers. Een van de onderzoeken gaat over de ontwikkeling van een digitale beslishulp, waarmee huisartsen beter kunnen bepalen welke vrouwelijke, vooral jonge patiënten met pijn op de borst, zij naar de cardioloog moeten doorverwijzen.

Katheterisatie

De onderzoekers ontwikkelen ook een digitale methode waarmee cardiologen beter kunnen bepalen of vrouwen een hartkatheterisatie nodig hebben. Hiermee zijn vernauwingen van de kransslagader op te sporen. Omdat hartkatheterisaties belastend zijn, bestuderen de onderzoekers of scans deze problemen ook kunnen vaststellen. In Nederland overlijden meer vrouwen aan hart- en vaatziekten dan mannen (19.516 vrouwen en 18.253 mannen in 2018). Hart- en vaatziekten worden bij vrouwen vaker over het hoofd gezien dan bij mannen. V bepaalde aandoeningen die voorkomen bij vrouwen, zoals problemen in de kleine bloedvaten rondom het hart, is er onvoldoende kennis over diagnostische tests en behandeling.