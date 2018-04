Gezonde voeding remt rimpelvorming bij vrouwen

Een gezond voedingspatroon met veel fruit en groente lijkt ervoor te zorgen dat vrouwen –anders dan mannen– minder rimpels in het gezicht ontwikkelen.

Dat concludeert arts-onderzoeker Selma Mekić van de afdeling dermatologie in het Erasmus MC naar aanleiding van onderzoek onder 2753 Rotterdamse 50-plussers. De uitkomst van de studie, woensdag gepubliceerd in het Journal of the American Academy of Dermatology, bevestigt opnieuw dat gezonde voeding invloed heeft op verouderingsprocessen in het lichaam.

Mekić onderzocht het verband tussen voedingspatronen en rimpels van 1140 mannen en 1613 vrouwen uit het ERGO-onderzoek, een langlopend bevolkingsonderzoek in de Rotterdamse wijk Ommoord. Omdat uit eerder onderzoek al bekend was dat bij mannen andere factoren bijdragen aan rimpels dan bij vrouwen, werden beide groepen in de studie apart onderzocht.

De deelnemers vulden een vragenlijst in waarbij ze aangeven hoeveel gram groente, fruit, vlees, vis, brood, melk, snoep, alcohol en nog veel meer producten ze gedurende een maand aten. Tevens werden er 3D-foto’s gemaakt van het gezicht en werd met een computerprogramma het percentage rimpels vastgesteld.

„Scoorden deelnemers hoog op gezonde voeding zoals fruit, groente en vis, en laag op vlees, suikers, verzadigde vetten en alcohol dan nam het percentage rimpels significant af. Maar alleen bij vrouwen. Bij mannen die gezond eten, zagen we geen verschil ten opzichte van mannen met een ongezond voedingspatroon”, concludeert Mekić, die de gegevens onder meer corrigeerde voor leeftijd, roken en blootstelling aan uv-straling, bekende veroorzakers van huidveroudering.

Opvallend was dat vrouwen die het mediterrane dieet volgen –veel groete, fruit, weinig vlees, veel vis, olijfolie én een dagelijks glas wijn– níét significant minder rimpels hebben. „Het lijkt erop dat alcohol het effect van de gezonde voeding tenietdoet als het gaat om rimpelvorming.”