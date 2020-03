Fysiotherapie op afstand mogelijk

Fysiotherapiewebsite Hierhebikpijn.nl stelt haar online diensten gratis ter beschikking aan alle fysiotherapiepraktijken in Nederland. De website heeft een geavanceerd systeem dat fysiotherapeuten helpt bij het stellen van een diagnose op afstand. Vanwege de coronacrisis hebben veel praktijken hun deuren voor de meeste patiënten moeten sluiten.

Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit hebben positief gereageerd op het initiatief. De vergoeding voor fysiotherapie ‘op afstand’ is inmiddels verruimd. Dit betekent dat praktijken naast een online behandeling ook een online intake mogen doen die gewoon gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekeraar. Hierdoor kunnen patiënten zich toch laten helpen door een fysiotherapeut, bijvoorbeeld via een videoconsult. Voorheen was dit wel mogelijk, maar alleen als de patiënt een intake in de praktijk zelf had gehad.

Uitdaging

Omdat veel fysiotherapeuten nog geen ervaring hebben met het leveren van zorg op afstand, heeft Hierhebikpijn.nl besloten haar kennis en ervaring op het gebied van de online intake gratis beschikbaar te stellen. Dit betekent dat de patiënt eerst zelfstandig een interactieve zelfcheck doorloopt alvorens het online consult met de fysiotherapeut plaatsheeft.

Uit de zelfcheck rolt een patiëntenrapportage met daarin een uitgebreide informatie over de klachten, resultaten van het bewegingsonderzoek en specifieke zelftests. Ook is er een voorlopige uitslag met mogelijke aandoeningen die de fysiotherapeut extra handvaten geeft om de patiënt op te ondervragen. Het hele proces vereenvoudigt de online intake waardoor het online consult tussen fysiotherapeut en patiënt soepel en effectief kan verlopen.

Niet te lang wachten

Met de nieuwe maatregelingen hopen zorgverzekeraars en fysiotherapeuten te voorkomen dat mensen thuis te lang door blijven lopen met lichamelijke klachten. Over het algemeen geldt; hoe langer patiënten wachten met het inschakelen van hulp, hoe ernstiger de klachten en hoe langer het herstel duurt.

Hierhebikpijn.nl verwacht het openstellen van haar diensten in ieder geval de komende drie maanden te kunnen bekostigen uit eigen zak. De fysiotherapiewebsite hoopt dat meer partijen mee willen denken om zo patiënten die door de coronacrisis tussen wal en schip vallen toch de juiste zorg te kunnen bieden.

Inmiddels maken zo’n 600 fysiotherapiepraktijken gebruik van de online route. De website is met meer dan 5 miljoen bezoekers per jaar uitgegroeid tot de grootste fysiotherapiewebsite van Nederland.