Drie keer meer kans op dementie met lightdrankjes

Frisdranken met kunstmatige zoetstoffen kunnen het risico op dementie verdrievoudigen. Dat blijkt uit een vorig jaar gepubliceerde studie in het medische tijdschrift Stroke waarop het dinsdag verschenen jongste nummer van het blad Fit met Voeding inzoomt. Deelnemers die dagelijks lightdrank drinken, hebben in vergelijking met personen die nooit lightdrank drinken bijna drie keer zo veel kans op een herseninfarct en vasculaire dementie of de ziekte van Alzheimer, ontdekten Amerikaanse onderzoekers op basis van gegevens van de Framingham Heart Study.

Er werden bijna 2900 mensen van 45 jaar en ouder gevolgd waarbij de consumptie van frisdrank werd gerelateerd aan het risico op een herseninfarct. Bij bijna 1500 deelnemers van 60 jaar en ouder gebeurde hetzelfde maar dan in relatie tot vasculaire en alzheimerdementie.

Frisdrank gezoet met suiker bleek niet te leiden tot een hoger risico op een herseninfarct en dementie. Suikerhoudende frisdrank is, zo blijkt uit andere studies, wel gerelateerd aan overgewicht. Dat laatste geldt niet voor een glas water.