Een dag om stil te staan bij de gevaren van streng diëten. Dat is het idee achter de jaarlijkse Anti-Dieet Dag op 6 mei.

We leven in een samenleving waar slank zijn het ideaalbeeld is. „Nog twee kilo eraf, en dan ben ik tevreden.” Wie kent de gedachte niet? En als dat doel eenmaal bereid is, gaan we een stapje verder. „Nu ben ik toch bezig, ik wil nog een kilo kwijt.” Maar de focus op afvallen heeft een keerzijde. Ons gewicht kan een obsessie worden, iets waar we dagelijks mee bezig zijn.

Om daar aandacht aan te geven, is het zondag Anti-Dieet Dag (in het Engels No Diet Day). Deze dag werd in 1992 in het leven geroepen door de Britse feministe Mary Evans Young. Ze wilde een gezonde eet- en levensstijl promoten en af van de diëten die een aanslag zijn op de gezondheid van de volger van zo’n dieet.

Teleurstelling

Het initiatief wordt in Nederland ondersteund door de Obesitas Vereniging. „Onze samenleving zendt constant boodschappen uit dat dik zijn lelijk en ongezond is en dat het koste wat het kost verholpen moet worden”, zegt een woordvoerder van de vereniging. „Maar daar help je niemand mee. Het is veel belangrijker om op een gezonde manier met eten bezig te zijn en met plezier te bewegen.”

Ook het Voedingscentrum vindt het een goed initiatief om te wijzen op de gevaren van diëten, al benoemen ze daarbij dat overgewicht ook niet gezond is. Woordvoerder Patricia Schutte: „Diëten zijn bijna altijd slecht voor de gezondheid. Natuurlijk, de meeste werken in eerste instantie. Je mag minder eten en je krijgt minder calorieën binnen. Op korte termijn verlies je daar veel kilo’s mee. Maar er komt een moment dat het je niet meer lukt om vol te houden. Dat is het grote nadeel van diëten. Vaak vallen we terug in onze oude patronen en vliegen de kilo’s er opnieuw aan. Dan zijn we teleurgesteld en weer terug bij af.”

Tijd

Ze adviseert mensen in plaats daarvan te kiezen voor een verantwoord en gevarieerd eetpatroon, waarbij je geleidelijk afvalt en toch alle voedingsstoffen binnen krijgt.

„Dat vinden mensen lastig, omdat het dan langzamer gaat. Ze willen het liefst zo snel mogelijk resultaat zien bij een afvalpoging”, zegt Schutte. „Maar gezond eten is een gewoonte die je aan kunt leren. En een gewoonte veranderen kost tijd: het duurt gemiddeld drie maanden voor iets gewoon wordt. Gun jezelf die tijd. Het klinkt cliché, maar uiteindelijk zijn er maar drie dingen die echt helpen: minder eten, gezond eten én meer bewegen.”