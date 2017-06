Crispr veroorzaakt honderden onbedoelde mutaties

Een bejubelde methode om genen te veranderen, kan onbedoeld ook andere genen wijzigen. Nieuwssite Scientias meldde dat afgelopen week naar aanleiding van een artikel in vakblad Nature Methods.

De Crispr-Cas9-techniek zou de mogelijkheid bieden om genen nauwkeurig te veranderen. Wetenschappers zouden daarmee graag een ziekmakend gen in een embryo veranderen en daarmee erfelijke ziekten als taaislijmziekte en de ziekte van Huntington echt genezen.

Crispr verandert echter ook andere delen van het genoom. Hoe groot die onbedoelde schade is, onderzochten de wetenschappers in muizen. Ze stelden vast dat een gen dat blindheid veroorzaakte werd gecorrigeerd. Tegelijkertijd bleken er in het erfelijk materiaal van twee muizen ruim 1500 enkel-nucleotide mutaties –veranderingen van één DNA-letter– te zijn ontstaan. Ook traden er meer dan 100 grotere verwijderingen en invoegingen op in het DNA.

Collega’s die met Crispr werken, moeten alert zijn op zulke mutaties, waarschuwen de onderzoekers.