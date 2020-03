Coronavirus in Nederland nog beheersbaar?

Inmiddels hebben elf Nederlanders het coronavirus onder de leden. Drie van hen hebben geen directe link met het buitenland. Is het virus in ons land nog binnen de perken te houden?

Van zeven Nederlanders is de virusbron bekend: de Noord-Italiaanse provincie Lombardije. Een man uit het Brabantse Loon op Zand en een vrouw uit Diemen zijn daar geweest en hebben hun gezinsleden besmet. Een zevende geval betreft een studente aan de TU Delft.

Van drie nieuwe gevallen is de oorsprong van het virus minder helder: een vrouw uit het Brabantse Nieuwendijk, een man uit Dalen en een vrouw uit Tilburg. Geen van hen is in een risicogebied geweest. Een onbekend persoon moet hen in Nederland dus hebben aangestoken.

Is het virus in Nederland nog in toom te houden? Op dit moment zeker nog wel, denkt viroloog Mariet Feltkamp van het Leids Universitair Medisch Centrum. „Het loopt nog niet uit de hand.”

Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit, is bezorgder. „Als er meer besmettingen plaatsvinden die niet meer gekoppeld zijn aan reizen, zoals aan Noord-Italië, dan is de kans verkeken dat je het virus kunt beheersen. Dat moment is heel dichtbij”, zegt ze tegenover de NOS.

Het RIVM laat mensen die uit Noord-Italië of een ander risicogebied komen en ernstige gezondheidsklachten hebben, zoals koorts en benauwdheid, testen op het coronavirus.

Feltkamp steunt die maatregel, maar vindt het beter als er laagdrempeliger wordt getest. „Onderzoek ook mensen die in een risicogebied zijn geweest en milde klachten hebben, zoals hoesten en snotteren.”

Contactonderzoek

Bij de patiënten past de GGD isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring toe. De capaciteit daarvoor is echter niet onbeperkt. Zo is de Duitse regio Heinsberg, net over de grens bij Roermond, al gestopt met contactonderzoek vanwege de sterke toename van het aantal besmettingen. Mocht dat aantal ook in Nederland de pan uitrijzen, dan kan het RIVM er in uiterste gevallen voor kiezen om een stad of dorp af te sluiten.