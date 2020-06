Corona op Madeira: uitzien werd afzien

De coronapandemie en de manier waarop daar in het buitenland mee wordt omgegaan, zorgde voor heel wat problemen voor vakantiegangers. En die problemen zijn mogelijk dit zomerseizoen nog niet voorbij.

Lekker een weekje op vakantie naar Madeira, een eiland voor de kust van Afrika. Het wordt minder leuk als ineens overal ter wereld het coronavirus de kop opsteekt.

Eén van de vakantiegangers daar voelde zich niet helemaal lekker: beetje hoesten en af en toe een snotneus. Zij ging naar een plaatselijk ziekenhuis en de artsen voerden een coronatest uit. De uitslag was positief. Vervolgens werden ook alle reisgenoten die geen klachten hadden getest en moest het hele gezelschap in de kelder van het ziekenhuis in quarantaine tot alle uitslagen bekend waren. Toen die ook positief bleken te zijn, werden alle positief geteste mensen in verschillende kamers in een daarvoor ingericht hotel ondergebracht.

Om dat voor elkaar te krijgen was echter wel de hulp van Eurocross en het consulaat nodig. Quarantaine op Madeira betekent dat je echt je hotelkamer niet mag verlaten: niet voor een boodschap, zelfs niet om even een frisse neus te halen. Eten wordt gebracht. Politie houdt voor de deur de wacht.

Af en toe bellen, was zo’n beetje het enige wat ik daarna nog kon doen. Omdat ik Portugees spreek, kon ik rechtstreeks overleggen met de lokale artsen en de patiënten van informatie voorzien.

In heel wat landen zijn de regels rond het opheffen van quarantaine anders dan in Nederland. Op Madeira is de quarantaineperiode pas voorbij als ook een herhalingstest negatief is. En die testen vinden één keer per week plaats. Is die test nog positief, ook al heb je geen enkele klacht meer of zelfs helemaal nooit een klacht gehad, dan moet je dus weer een week binnenblijven tot de volgende test. Als een test eindelijk negatief is, moet dat worden bevestigd met een tweede test na twee dagen. Pas dan mag iemand eindelijk uit quarantaine. Eén van de vakantiegangers heeft meer dan vier weken op deze manier vast gezeten.

Het is dubieus wat de toegevoegde waarde van deze werkwijze is. Het virus kan langere tijd, ook als je geen klachten meer hebt, in de keelholte vóórkomen, maar of het dan nog besmettelijk is, is zeer de vraag.

Geteste patiënten werden in afwachting van de uitslagen bij elkaar in één ziekenhuiskamer ondergebracht. Dat was niet echt handig, want na twee tot drie dagen wachten bleek dat één patiënt positief was en een andere negatief.

Het is te verwachten dat een dergelijk beleid ook tijdens de zomerperiode nog steeds van kracht zal zijn in dit soort landen. Als je naar zulke landen op vakantie gaat en daar klachten krijgt, loop je twee risico’s. Je kunt besluiten om niet naar het ziekenhuis te gaan om alle sores te ontlopen. Het risico is echter dat je jezelf de nodige medische zorg onthoudt. Roep je wel medische hulp in, dan is er het risico dat je een aantal weken onnodig op een hotelkamer opgesloten wordt.

Als Eurocross hebben we, samen met andere alarmcentrales, in het begin van de coronacrisis nog veel gestrande reizigers met speciale vluchten naar Nederland kunnen halen. Voor veel mensen werd uitzien naar de vakantie echter afzien tot de tijd was aangebroken dat ze eindelijk weer naar huis konden.

Laat uzelf dus goed voorlichten voordat u op reis gaat, zodat u weet wat u te wachten kan staan.

Artsen en zorgverleners over hun werk. Vandaag R. van Ginkel, arts bij alarmcentrale Eurocross Assistance