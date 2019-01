„Brein van tiener verandert na klein beetje wiet”

Bij tieners die sporadisch wiet gebruiken, treedt verandering van de hersens op.

Dat concluderen hersenwetenschappers maandag in het toonaangevende Amerikaanse tijdschrift ”The Journal of Neuroscience”. Nadat jongeren één of twee keer wiet gebruikten, is er een toename van de zogeheten grijze stof op allerlei plaatsen in de hersenen, concluderen de onderzoekers. De grijze stof bestaat uit de cellichamen van zenuwcellen.

De onderzoekers bestudeerden drugsgebruik van 14-jarigen in Ierland, Engeland, Frankrijk en Duitsland. De wetenschappers, onder wie Catherine Orr en Hugh Garavan, zien een verband tussen de toename van de grijze stof en het reageren op stressvolle situaties. Ze bepleiten verder onderzoek naar de effecten van beperkt wietgebruik door jongeren.

De wetenschappers wijzen erop dat ze diverse andere mogelijke oorzaken van de toename van de grijze stof hebben uitgesloten. Zo kan alcohol- en nicotinegebruik of seks de veranderingen in de hersens niet verklaringen, zeggen ze.

Tom Bart, zegsman van verslavingsexpertisecentrum Jellinek, reageerde maandagmorgen desgevraagd terughoudend op de bevindingen van de hersenonderzoekers. „Wellicht zijn de afwijkende hersenstructuren van jongeren juist een voorspeller van gebruik, in plaats een gevolg daarvan.”

Wel tonen andere onderzoeken aan, zegt Bart, dat cannabisgebruik op jonge leeftijd „zeer” af te raden is. „Het zich ontwikkelende brein is gevoelig voor invloeden van buitenaf. We weten dat mensen die jong beginnen met blowen een grotere kans hebben op de ontwikkeling van verslaving, psychose en andere problematiek. Deze problemen zien we een stuk minder bij mensen die pas op volwassen leeftijd beginnen. Vandaar dat we bij Jellinek veel inzetten op het voorkomen van gebruik bij jongeren.”