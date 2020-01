Blootstelling aan fijnstof gerelateerd aan dementie, parkinson en MS

Dichtbij een snelweg of grote weg wonen, vergroot de kans op het krijgen van dementie, de ziekte van Parkinson of multiple sclerose (MS). Daarentegen heeft een groene leefomgeving een beschermend effect tegen deze neurologische aandoeningen.

Daarop wijzen de resultaten van Canadees onderzoek van de universiteit van Brits-Columbia, vorige week gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Health.

Op basis van gegevens van 678.000 volwassen bewoners van de regio Vancouver ontdekten de wetenschappers dat mensen die binnen 50 meter van een grote weg of binnen 150 meter van een snelweg wonen, vaker lijden aan dementie, parkinson en MS. Bij mensen die vlakbij groene gebieden, zoals stadsparken, wonen, komen deze aandoeningen relatief minder voor.

„Het goede nieuws is dat groene ruimtes beschermende effecten blijken te hebben op een of meer van deze aandoeningen”, aldus hoofdonderzoeker Weiran Yuchi. Meer onderzoek is nodig, maar toch suggereren de uitkomsten volgens Yuchi dat verbeterde toegang tot groene gebieden en het verminderen van gemotoriseerd vervoer gunstig is voor de gezondheid van het zenuwstelsel.

Het beschermende effect van groene ruimtes kan meerdere verklaringen hebben. „Mensen die nabij de natuur leven, bewegen over het algemeen meer en hebben vaak ook meer sociale contacten”, zegt Michael Brauer, een van de auteurs en hoogleraar aan de universiteit van Brits-Columbia. „Zelfs het zien van begroeiing kan al gunstige effecten hebben.”

De Canadese studie laat verbanden zien, geen oorzaak-gevolgrelaties. De waarschijnlijkheid dat fijnstof de ziektes veroorzaakt, neemt toe dankzij correcties voor veel verschillende factoren – waaronder inkomen, opleiding en etniciteit. Ook zijn er zeker acht eerdere studies die een verband laten zien tussen enerzijds blootstelling aan fijnstof en de nabijheid tot verkeer, en anderzijds cognitieve functies en neurologische aandoeningen. Nieuw aan de studie is dat er onderscheid is gemaakt tussen de verschillende neurologische aandoeningen, en tussen het type fijnstof.