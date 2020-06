Advies: PSA-test voor man met borstkankergen

Mannen die drager zijn van het borstkankergen BRCA2 krijgen het advies zich eens in de twee jaar door de huisarts te laten controleren op prostaatkanker. Dat meldde het UMC Utrecht dinsdag.

Mannen met dit gen hebben een ruim 2,5 keer verhoogd risico op prostaatkanker vergeleken met mannen zonder deze mutatie, zo bleek eind 2019 uit onderzoek. Krijgen zij prostaatkanker, dan is bovendien vaker sprake van een agressievere tumor en een slechtere prognose.

Elk kind van een ouder met een BRCA-genmutatie heeft 50 procent kans om dit te erven. Dat geldt ook voor jongens. Mannen tussen de 45 en 69 jaar met deze mutatie krijgen nu het advies tweejaarlijks via de huisarts hun PSA-waarde te laten bepalen.

„Deze maand informeren wij mannen hierover die eerder bij ons DNA-onderzoek hebben laten doen en BRCA2-drager bleken te zijn”, aldus Margreet Ausems, klinisch geneticus in het UMC Utrecht.

BRCA1- en BRCA2-mutaties waren tot nu toe vooral bekend als foutjes in de genen die bij vrouwen leiden tot een verhoogd risico op borst- en eierstokkanker. Ieder mens heeft BRCA-genen. Een foutje in het BRCA1- of BRCA-2-gen leidt bij vrouwen tot een verhoogd risico op borstkanker en op eierstokkanker.

De Impact-studie, waarvan de resultaten eind 2019 bekend werden, laat zien dat mannen met een BRCA2-mutatie een duidelijk verhoogd risico op prostaatkanker hebben. Zij kunnen daarom baat hebben bij onderzoek. „Door te screenen kun je prostaatkanker eerder ontdekken. Dat heeft het voordeel dat je bijtijds kunt ingrijpen”, zegt Ausems. „Natuurlijk blijft het belangrijk om ook de nadelen van screening goed te bespreken, omdat je daarmee ook onschuldige tumoren kunt ontdekken die niet snel tot klachten leiden.”

Een verhoogde PSA-waarde kan op prostaatkanker wijzen. Bij een PSA hoger dan 3.0 ng/ml is een verwijzing nodig naar een uroloog voor vervolgdiagnostiek.

Informatie over DNA-onderzoek bij prostaatkanker is ook te vinden op de websites van de patiëntenverenigingen Borstkankervereniging Nederland brca.nl, op prostaatkankerstichting.nl en Hebon.

Het nieuwe advies voor BRCA2-positieve mannen is opgesteld door de Werkgroep Oncologische Urologie van de Nederlandse Vereniging voor Urologie en de Werkgroep Klinische Oncogenetica van de Vereniging Klinische Genetica Nederland. Ook is het advies voorgelegd aan het Nederlands Huisartsen Genootschap.