Zesde editie Nationale Romeinenweek

Van 4 tot en met 12 mei heeft de zesde editie van de Nationale Romeinenweek plaats. Een week die volledig in het teken staat van de Romeinse tijd in Nederland, met dagelijks vele tientallen activiteiten en evenementen voor jong en oud.

Het thema van de Romeinenweek is ”Waar zijn de vrouwen?” Vrouwen speelden een belangrijke rol in de Romeinse samenleving maar blijven vaak onderbelicht. Allerlei vrouwen komen dan ook voor het voetlicht: van moeders tot echtgenotes, van rijke villabewoonsters tot arme boerinnen. Samen met Romeinse Limes Nederland en zo’n 150 partners als musea, archeologische en historische organisaties stelt RomeinenNU de geschiedenis van Nederland in de Romeinse tijd centraal. In de Romeinenweek zijn diverse musea te bezoeken die een tentoonstelling of activiteit rond het thema organiseren. Ook zijn er fietstochten en wandelingen in het spoor van de Romeinen uitgezet.

www. romeinenweek.nl