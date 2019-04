Vondsten van grootste opgraving ooit in Noord-Holland te zien in Castricum

De familietentoonstelling ”Liefs van Julia” presenteert tot en met 15 september in Huis van Hilde in Castricum de resultaten van de grootste opgraving ooit in Noord-Holland, die voorafging aan de aanleg van de Westfrisiaweg.

Met een virtualrealitytour kijken bezoekers rond in de bronstijd; aan de hand van het meisje Julia, van wie het skelet tijdens de opgravingen in Bovenkarspel gevonden is. Maar liefst 25 hectare land in West-Friesland werd onderzocht bij de aanleg van de Westfrisiaweg. Dat leverde een schat aan informatie op over de bronstijd, zo’n 3000 jaar geleden. En een grote hoeveelheid vondsten, waaronder 35.000 dierenbotten, 12.000 scherven, restanten van zeventig huizen, vijf skeletten en drie grafheuvels. Ook de bronsschat van Medemblik –vijftien versierde kostbaarheden, waaronder bronzen armbanden en mantelspelden– is te bewonderen, in 2015 uitgeroepen tot Vondst van het Jaar.

www.huisvanhilde.nl