Vikingen waren ook vreedzaam

Het is een intrigerend onderwerp uit de vroege Nederlandse geschiedenis: de aanwezigheid van Vikingen in de Europese kustgebieden. Maar wat is er waar van de verhalen over plunderingen door deze Noormannen? Hierover gaat de tentoonstelling ”Van Viking tot graaf van Holland” in Huis van Hilde, een archeologiecentrum in Castricum. Ze geeft een indruk van het landschap duizend jaar geleden en toont munten en aardewerk uit de negende en de tiende eeuw na Christus. Bijzonder zijn de in Bakkum opgegraven munten, waaronder een zilveren denarius uit de negende eeuw die waarschijnlijk door Vikingen is geslagen. De Noormannen kwamen dus zeker niet alleen plunderen, maar dreven ook handel met de plaatselijke bevolking en sloegen munten.

Op donderdag 18 januari houdt archeoloog Henk van der Velde in Huis van Hilde een lezing over de vroege middeleeuwen. Van der Velde promoveerde op de bewoningsgeschiedenis van Oost-Nederland en heeft bijzondere opgravingen uitgevoerd in het Nederlandse kustgebied. Hij specialiseerde zich in de Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen. Een kaartje kost 10 euro, koffie inbegrepen.