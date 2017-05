Verhalen voorouders gezocht

Heeft u een voorouder die naar Amerika is vertrokken? Of kwam uw betovergrootvader uit Roemenië naar Nederland? Heeft u verre familie in Brazilië?

De cultuurredactie van deze krant is op zoek naar verhalen van mensen die tijdens familieonderzoek hun wortels in het buitenland vonden. Stuur een mail met uw verhaal naar de redactie. Inzenders van de mooiste en interessantste familiegeschiedenis worden gevraagd voor een interview in de serie ”Verre voorouders”.

Voorwaarden

De verhalen spelen zich af voor 1900.

Er is in de familiegeschiedenis een substantiële link met het buitenland: of voorouders vertrokken erheen of kwamen ervandaan.

Van de geïnterviewde mag een korte video worden gemaakt.

Bezit van historische spullen of documenten is een pre.

Reacties van maximaal 200 woorden graag voor 31 mei sturen naar cultuur@rd.nl.