Verboden teksten gevonden in rug ”Mein Kampf”

In de rug van drie Nederlandse edities van Adolf Hitlers ”Mijn Kamp” zijn Duitse tekstfragmenten aangetroffen van de roman ”Buddenbrooks” van Thomas Mann.

Dat heeft conservator Rense Havinga van Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek ontdekt. De vondst is opmerkelijk omdat ”Buddenbrooks” door de nazi’s was verboden. In 1936 moest Thomas Mann wegens zijn verzet tegen de nazi’s vluchten uit Duitsland. Het is nog niet duidelijk of het bij de aangetroffen fragmenten gaat om een stille verzetsdaad of om louter toeval.

Havinga deed de ontdekking toen hij een exemplaar van ”Mijn Kamp” binnenkreeg met een kapotte rug. Door de scheur was een strookje Duitse tekst te zien. In de collectie van het Nationaal Bevrijdingsmuseum ontdekte Havinga nog twee edities van ”Mijn Kamp” met passages van ”Buddenbrooks” in de rug.

De desbetreffende edities van ”Mijn Kamp” worden vanaf dinsdag tijdelijk tentoongesteld in het museum.