Tweede editie Voorburg Sculptuur

Na een succesvolle pilot in 2018 heeft het evenement Voorburg Sculptuur zich een vaste plek verworven in de zomerprogrammering van de Voorburgse musea. Museum Swaensteyn toont werk van acht Nederlandse kunstenaars die onbevangen de grenzen van hun metier opzoeken, zowel qua concept als qua materiaalgebruik. Huygens’ Hofwijck zal opnieuw het domein zijn van één kunstenaar. Dit jaar is dat de gerenommeerde Britse beeldhouwer Helaine Blumenfeld, wier veelal monumentale beelden op tal van plekken in de wereld te vinden zijn. Blumenfeld heeft een atelier in het Engelse Cambridge en een in Pietrasanta, het kunstenaarsdorp aan de voet van de marmergroeven van Carrara, Italië. Blumenfeld werkt in meerdere materialen, maar marmer vormt haar passie, met name het zuivere Carraramarmer. De exposities zijn te zien vanaf 22 juni tot en met 25 augustus.

www.swaensteyn.nl; www.hofwijck.nl