Tentoonstelling: Rembrandts sociale netwerk in Rembrandthuis

Zelfs een groot kunstenaar als Rembrandt was geen eenzaam genie. Als een goede netwerker zette hij zijn contacten actief en doelbewust in. Hij had familie en vrienden die hem hielpen, zijn kunstwerken kochten, hem geld leenden en hem artistiek uitdaagden. In Museum Het Rembrandthuis in Amsterdam leert de bezoeker Rembrandt beter kennen via zijn vrienden: van jeugdvriend Jan Lievens en kunstkenner Jan Six tot de familie van zijn vrouw Saskia Uylenburgh. Met deze tentoonstelling geeft het museum de aftrap voor het landelijke themajaar ”Rembrandt en de Gouden Eeuw”, 350 jaar na de dood van de kunstenaar. Hoogtepunt is Rembrandts portret van zijn 19-jarige zoon Titus. Dit bijzondere bruikleen uit het Baltimore Museum of Art is nooit eerder op een tentoonstelling in Europa getoond. ”Rembrandt’s Social Network. Familie, vrienden en relaties” is te zien tot en met 19 mei.

www.rembrandthuis.nl