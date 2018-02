Tentoonstelling: Oeuvre van Belgische schilder Jean Brusselmans

In het Gemeentemuseum in Den Haag is vanaf zaterdag 17 februari een tentoonstelling met werken van de Belgische schilder Jean Brusselmans (1884-1953) te zien. Op twintigjarige leeftijd brak Brusselmans zijn studie aan de Brusselse kunstacademie af en besloot hij zijn leven te wijden aan de schilderkunst.

In zijn werk legde hij de nadruk op ritmische patronen, dessins en geometrische motieven uit het alledaagse, zoals de jurk van zijn vrouw, een storm op zee of borden in een servieskast. Hij koos zijn onderwerpen als aanleiding om te experimenteren met lijnen, vlakken, kleuren en patronen. Hij schilderde haast zonder diepte, waardoor kleur en vorm scherp naar voren kwamen.

Brusselmans woonde ver van de officiële kunstwereld, in het plaatsje Dilbeek, wat zijn succes in de weg stond. Zijn werk bleef onbekend bij het grote publiek.

In de tentoonstelling ”Jean Brusselmans” zijn ongeveer veertig van zijn werken te zien. Daarbij ligt de focus op schilderijen uit de jaren 30 en 40. Ook worden er schilderijen uit privécollecties getoond. De tentoonstelling is te zien tot en met 10 juni.