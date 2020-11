De beeldengroep van zes Joodse kinderen die in Hoek van Holland staat. Het kunstwerk is gemaakt door de Israƫlische kunstenaar Frank Meisler (1929-2018) en herinnert aan de kindertransporten die in de periode 1 december 1938 tot 1 september 1939 plaatshadden. beeld Bert Bokkers, Den Haag