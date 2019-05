Schoonheid: honderd jaar Bauhaus-architectuur

Het jaar 2019 staat wat betreft de architectuur in het teken van honderd jaar Bauhaus. Walter Gropius was de grondlegger van het Bauhaus. De bouwstijl kenmerkt zich door een minimalistische, sobere architectuur, waarin primaire kleuren en materialen een prominente rol spelen. Op verschillende plekken op de wereld kun je voorbeelden van deze bouwstijl vinden. Eén ervan is Tel Aviv. Hier bevindt zich een complete wijk met gebouwen ontworpen volgens het Bauhaus-principe. Best bijzonder al je bedenkt dat de oorsprong van deze bouwstijl in Duitsland ligt. Architecten van het Bauhaus moesten over het algemeen niets hebben van het nationaalsocialisme, andersom was dat ook het geval. Franz Ehrlich bijvoorbeeld kwam in concentratiekamp Buchenwald terecht en de kampleiding dwong hem om de tekst boven de ingang van het kamp ”JEDEM DAS SEINE” te ontwerpen.

Bauhaus-gebouwen ogen modern, maar zijn in werkelijkheid vaak veel ouder dan traditionele bouwwerken in de omgeving.

Over de fotograaf

RD-fotograaf Henk Visscher (63) verkocht als tiener ooit zijn brommer om een fotocamera te kunnen kopen. Tijdens zijn opleiding aan de grafische school in Utrecht zocht hij naar een manier om creativiteit vorm te geven – en die vond hij in fotografie.