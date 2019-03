Schilderijen, mandala’s en keramiek in Putten

In de voormalige school Veenhuizerveld in Putten wordt tot en met 13 april een expositie gehouden met werk van Emmy Boer-Wijnen, Annelies Middelkoop-Stolle en Wekie Bos. Emmy Boer werkt het liefst met aquarel en acryl op groot formaat. Momenteel richt ze zich bij voorkeur op het uitbeelden van Bijbelse thema’s, in realistische symbolen. Ook beelden uit de natuur en de architectuur, met als elementen rust en ruimte, inspireren haar. Bomen keren regelmatig terug in haar werk. Annelies Middelkoop tekent mandala’s, voornamelijk met kleurpotlood op wit en soms op zwart papier. Zij heeft in de loop der jaren verschillende manieren van mandalatekenen beoefend. Wekie Bos geeft cursussen keramiek aan huis. De combinatie van draaien en handvormen komt veel voor in haar werk. De natuur in al haar facetten is uitgangspunt. Deze inspiratiebron komt tot uiting in kleur en/of vorm.

