Scheepvaartmuseum doet kunstaankoop in Engeland

Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam heeft twee zeldzame wandtapijten naar ontwerp van Willem van de Velde de Oude (1611-1693) vanuit Engeland naar Nederland gehaald. Het is de grootste aankoop uit de geschiedenis van het museum. De kunstwerken zijn vanaf 2 oktober zichtbaar voor het publiek. De twee Van de Velde-wandtapijten maken deel uit van een serie van zes. Zij tonen verschillende scènes uit de zeeslag bij Solebay in 1672. De andere vier tapijten zijn in het bezit van Amerikaanse musea en niet toegankelijk voor publiek. De monumentale wandtapijten die het museum heeft aangekocht, zijn de afgelopen jaren met grote zorgvuldigheid gerestaureerd. Willem van de Velde de Oude (1611-1693) wordt gezien als een van de meest vooraanstaande maritieme kunstenaars uit de zeventiende eeuw. Deze wandtapijten tonen zijn deskundigheid, veelzijdige talent en observatievermogen.

>>hetscheepvaartmuseum.nl/vandevelde