Ruim 700 vrijwilligers maken de Surinaamse slavenregisters openbaar

Ruim 700 vrijwilligers starten op 21 juni met het invoeren van de Surinaamse slavenregisters via de website velehanden.nl.

Het is een nieuw hoofdstuk in het project ”Maak de Surinaamse slavenregisters openbaar”, dat meer inzicht wil geven in het Surinaamse slavernijverleden. Eerder dit jaar brachten Coen van Galen (Radboud Universiteit) en Maurits Hassankhan (Anton de Kom Universiteit van Suriname) al 40.000 euro bij elkaar met hulp van vele honderden donateurs om het digitaliseren van de Surinaamse slavenregisters mogelijk te maken.

De slavenregisters in het Nationaal Archief Suriname zijn de enige archiefbron waarin vrijwel alle slaafgemaakte mensen in Suriname te volgen zijn tussen 1830 en de afschaffing van de slavernij in 1863. De slavenregisters zijn uniek in de wereld, een monument voor het Surinaams-Nederlandse slavernijverleden.

Het slavenregister in Suriname werd waarschijnlijk onder Engelse druk ingesteld. In 1808 was de internationale slavenhandel verboden, maar de smokkel van mensen naar Suriname ging gewoon door. Hoewel slavenhouders al vóór 1826 verplicht waren om jaarlijks opgave te doen van het aantal slaafgemaakten in hun bezit, leverden deze opgaven onvoldoende informatie op om te kunnen bepalen welke slaafgemaakten legaal of illegaal waren. Een verplichte registratie van alle slaafgemaakten met naam en leeftijd en alle veranderingen moest het onmogelijk maken om mensen illegaal tot slaaf te maken en zo de sluikhandel definitief stoppen.

In de slavenregisters staan naar schatting zo’n 80.000 mensen geregistreerd die tussen 1830 en de afschaffing van de slavernij in 1863 in Suriname in slavernij leefden. Slaveneigenaren moesten de mensen die in hun bezit waren registreren, inclusief geboortedatum, de naam van de moeder en veranderingen zoals geboorte, overlijden, vrijlating of verkoop, melaatsheid en andere informatie die belangrijk was voor de status en waarde van mensen in slavernij.

Projectleider Coen van Galen kijkt nu uit naar een nieuwe fase in het project waarbij de informatie van documenten door vrijwilligers digitaal wordt ingevoerd en geanalyseerd. „Net als de vrijwilligers kan ik niet wachten om te beginnen, we hebben hier maanden naar toegeleefd.”

De historicus is blij met de grote en brede groep vrijwilligers: „Meer dan 700 mensen hebben zich aangemeld om mee te helpen. En het mooie is dat het mensen zijn van allerlei pluimage. Mensen met en zonder Surinaamse wortels, jong en oud, in Suriname en in Nederland.”

De afgelopen maanden kreeg het project al veel positieve reacties binnen. Van Galen: „Veel mensen zijn erg enthousiast om hun familiegeschiedenis te achterhalen en om mee te helpen het slavernijverleden zichtbaar te maken.”

Het is de bedoeling om de database per 1 juli 2018 aan het publiek beschikbaar te stellen via de websites van de Nationale Archieven van Nederland en Suriname. Van Galen: „Ons doel is deze informatie beschikbaar te maken voor publiek en onderzoek. Het is een echt ”citizen science project”: samen maken we wetenschappelijk en familieonderzoek mogelijk.”

Daarnaast werken studenten Geschiedenis van Anton de Kom Universiteit van Suriname onder leiding van historicus Maurits Hassankhan mee aan het project. Zij gaan al het werk van de vrijwilligers controleren, met de oorspronkelijke bronnen in het archief in Paramaribo bij de hand.

Het project ”Maak de Surinaamse slavenregisters openbaar” is een Surinaams-Nederlandse samenwerking tussen de Radboud Universiteit, de Anton de Kom Universiteit van Suriname, de Stichting voor Surinaamse Genealogie, het NiNsee en de Nationale Archieven van Nederland en Suriname.

www.velehanden.nl