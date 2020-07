Romantiek in oud Londen

Julie Klassen is een veelgelezen schrijfster in Amerika. Veel van haar boeken zijn onderscheiden met belangrijke christelijke prijzen en nominaties. Haar specialiteit ligt op het gebied van de Regency-periode, die loopt van 1811 tot 1820, en ook haar nieuwe roman speelt zich in deze jaren af.

Als decor voor haar verhaal heeft ze het oude Londen gekozen met de vele eilandjes die in de Theems liggen. Eén eiland is de spil van het verhaal, namelijk Belle Island, waar de jonge Isabelle woont. Al jaren is ze niet meer van het eiland af geweest. Angst en paniek houden haar gevangen op haar landgoed. Totdat advocaat Brooker op het eiland verschijnt om een moord te onderzoeken die plaatsvond in Londen. Alles wijst erop dat Isabelle een groot aandeel heeft in de moordzaak. Maar is dat mogelijk? Samen met zijn collega Hardy wil Brooker de onderste steen boven halen. De spanning loopt op als er nog iemand vermoord wordt. Wie is de moordenaar?

De schrijfster tekent een prachtig eiland als woonplaats van Isabelle. Isabelle zet zich in voor de pachters en hun gezinnen en wint de lezer voor zich in door haar gedrag en emoties. En natuurlijk ontstaat er een relatie tussen de advocaat en Isabelle, waardoor er een romantische sfeer wordt gecreëerd. Naast de spannende verwikkelingen is er ook een diepere laag van afhankelijkheidsbesef. Isabelle gelooft dat alleen God haar kracht is en haar schuilplaats. Daardoor durft ze ook uiteindelijk van haar vermeende veilige eiland af om een nieuw leven te laten beginnen.

De brug naar het eiland, Julie Klassen; uitg. KokBoekencentrum; 383 blz.; € 23,99