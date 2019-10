Roelof van Gelder wint Libris Geschiedenis Prijs 2019

Roelof van Gelder heeft de Libris Geschiedenis Prijs ontvangen. Deze prijs voor het beste historische boek van 2019 kreeg hij voor zijn boek ”Dichter in de jungle”, meldt uitgeverij Atlas Contact.

De jury, onder leiding van Sybrand Buma, vond ”Dichter in de jungle” het beste van de vijf genomineerden. Buma overhandigde de prijs tijdens een live-uitzending van radioprogramma OVT. Aan de prijs is een bedrag van 20.000 euro verbonden.

In totaal dongen er meer dan driehonderd historische boeken mee naar de onderscheiding, waaruit vijf boeken werden genomineerd. Hieronder was nog een boek van uitgeverij Atlas Contact: ”De rechtvaardigen” van Jan Brokken.

Dichter in de jungle is de indrukwekkende biografie over John Gabriel Stedman, een Schots-Nederlandse officier die het leven van slaven in Suriname in beeld bracht. Volgens de jury is het een boek dat „meeslepend is geschreven en gedocumenteerd; dat de lezer meeneemt naar een tijd waarin de mensenrechten nog niet bestonden, ofschoon er wel degelijk medemenselijkheid was.”

Roelof van Gelder studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam In 1978 werd hij vast medewerker van de kunstredactie van NRC Handelsblad; later –tot 2009– redacteur boeken van deze krant. Naast zijn journalistieke werk deed hij historisch onderzoek met de nadruk op de Nederlandse culturele en overzeese geschiedenis van de vroegmoderne tijd. Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar het gebruik van egodocumenten (dagboeken, reisbeschrijvingen, brieven en memoires) als bron. In 1997 promoveerde hij op ”Het Oostindisch avontuur. Duitsers in dienst van de VOC 1600-1800”.

Daarna verschenen diverse boeken, waaronder Naar het aards paradijs. Het rusteloze leven van Jacob Roggeveen, ontdekker van Paaseiland (1659-1729).