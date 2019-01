Rijksmuseum van Oudheden schiet collega’s Caïro te hulp

Het Egyptisch Museum in de binnenstad van Caïro gaat voor zijn vernieuwingsplannen samenwerken met het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden en andere Europese musea met Egyptische collecties.

Het Egyptisch Museum in Caïro herbergt de belangrijkste collectie Egyptische oudheden ter wereld, waaronder de vondsten uit het graf van Toetanchamon en de mummie van farao Ramses II.

Het museum uit de late negentiende eeuw is echter in een aantal opzichten flink verouderd. De Egyptenaren willen hun gebouw, aanbod, beheer en onderzoek een moderne impuls geven, en krijgen daarbij hulp van vijf Europese musea.

Het gaat om het Turijnse Museo Egizio, het Louvre in Parijs, het British Museum in Londen, het Ägyptisches Museum in Berlijn en het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Directeur Wim Weijland van het RMO is „heel erg trots” dat zijn museum aan de zijde van grote musea met beroemde Egypte-collecties meewerkt aan de vernieuwingen. Volgens hem is de samenwerking mede te danken aan de inspanningen van RMO-deskundige Lara Weiss.

Museumwinkel

Het Rijksmuseum gaat samen met de Egyptenaren een modern publicatie- en onderzoeksbeleid ontwikkelen en een voorstel maken voor een nieuwe inrichting van de zalen over de perioden van voor de farao’s. De Leidenaren nemen op deze twee fronten het voortouw, maar werken ook aan andere moderniseringen mee. „Die gaan van research tot aan de inrichting van de museumwinkel”, zegt Weijland.

In 2019 en 2020 gaan de musea samen alvast de vier grote tentoonstellingszalen van het museum in Caïro vernieuwen. De Europese Unie steekt 3,1 miljoen euro in dit project.

Daarnaast verhuist een deel van de collectie van het Egyptisch Museum naar het nieuwe Grand Egyptian Museum (GEM) bij de piramiden van Gizeh.