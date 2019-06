Rembrandthuis toont werk van door Rembandt geïnspireerde kunstenaars

Rembrandt blijft boeien – niet alleen tijdens het Rembrandtjaar, nu 350 jaar na zijn dood, maar ook in de afgelopen eeuwen. Rembrandts etsen hebben kunstenaars op allerlei manieren geïnspireerd. Daarover gaat de tentoonstelling ”Inspired by Rembrandt”.

Ditmaal doet Museum Het Rembrandthuis een greep in zijn eigen collectie. Het Amsterdamse museum is immers niet alleen het voormalig woonhuis en atelier van Rembrandt. Sinds ruim honderd jaar verzamelt het museum ook kunst op papier – de collectie telt inmiddels ruim 4000 prenten. Niet alleen Rembrandts, maar ook kunst van zijn navolgers – zowel die uit zijn eigen tijd als de kunstenaars van nu. De etsen van Rembrandt vormen telkens de inleiding op werken van onder anderen Pablo Picasso, Horst Janssen, Charles Donker, Aat Veldhoen, Marlene Dumas en Glenn Brown. De tentoonstelling is tot en met 1 september te zien.

www.rembrandthuis.nl