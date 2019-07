Reizen op stand in Kasteel Heeswijk

Reizen was vroeger voor weinig mensen weggelegd. Bijna iedereen bleef zijn leven lang in het zicht van de kerktorens van eigen dorp of stad. De adel en rijke burgers, zoals de kasteelheren van Heeswijk, konden zich verre reizen veroorloven of men wilde zich verrijken met het veroveren van land en handeldrijven.

De expositie ”Reizen op stand”, tot en met 1 september in Kasteel Heeswijk in het Brabantse Heeswijk-Dinther, toont een kijkje in het reisverleden van de adellijke bewoners. Voor de jeugdige kasteelbezoekers is er de kinderactiviteit ”Ga je mee op reis door het kasteel?”. Met een paspoort in de hand ontdek je het kasteel, versier je je koffer net zoals die van de baron en barones, ontvang je een natuurdoeboek met puzzels en stickers en ontdek je uitkijktoren De Heeskijk. Van 11 tot en met 14 augustus trainen er ridders in de tuin. Iedere dag zijn er demonstraties van vechtende ridders.

Meer informatie: www.kasteelheeswijk.com