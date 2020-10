Pronkstuk voor WO2 & Vliegeniersmuseum

Het seizoen bij Sky of Hope WO2 & Vliegeniersmuseum in Fort Vuren, bij Gorinchem, eindigde met een hoogtepunt. De collectie werd uitgebreid met een schilderij dat Gerrit Kok maakte van een oorlogsvlieger uit Nieuw-Zeeland.

„De Nieuw-Zeelandse ambassadeur, Lyndal Walker, heeft de laatste hand gelegd aan een schilderij van Jack Lunn, die op 24 januari 1945 hier om het leven kwam”, vertelt voorzitter Peter den Tek.

Wat is het verhaal bij dat schilderij?

„Jack Lunn was een vliegenier uit Nieuw-Zeeland die boven het naburige Heukelum uit de lucht werd geschoten. Onze vrijwilliger Gerrit Kok is luchtvaartschilder. Hij maakte een prachtig doek van Jack Lunn en zijn gevechtsvliegtuig, een Hawker Typhoon.”

Heeft het museum veel last gehad van de coronacrisis?

„Toen we –maanden later dan anders– eenmaal open waren, maakten de maatregelen het bezoek lastiger. Voorgaande jaren trokken we zeker 7000 belangstellenden, nu bleven we steken op zo’n 2500. Daarnaast gingen activiteiten in het kader van 75 jaar Bevrijding niet door. Zo’n tachtig nabestaanden van de zeven geallieerde vliegers die we in ons museum gedenken, konden niet naar Vuren komen. De jaarlijkse fly-over werd geschrapt, evenals de interactieve lessen op basisscholen en de fietstoer van een groep Engelsen en Amerikanen langs onze herinneringsroute.”

Waren er desondanks hoogtepunten?

„Behalve het schilderij kregen we er nog pronkstuk bij: een Rolls-Roycemotor van een Mosquito die begin 1945 bij Amsterdam werd neergehaald en die in de grond was blijven liggen. Onze vrijwilligers hebben het gevaarte opgehaald en schoongemaakt. Nu heeft de motor een ereplaats. Daarnaast kregen we van de Amerikaanse ambassade een subsidie van 25.000 euro voor educatieve projecten.”

Vanwaar die goede banden met het buitenland?

„Hoogwaardigheidsbekleders en nabestaanden hebben veel respect voor het feit dat ons museum 75 jaar na de oorlog zo veel aandacht besteedt aan geallieerde oorlogsslachtoffers. De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra is nauw bij ons museum betrokken. Hij verrichtte in juni de opening en vierde op 4 juli Onafhankelijkheidsdag bij ons. Verder hebben we bijna wekelijks contact met nabestaanden of ambassades die om informatie vragen.”

Wat zijn de plannen voor komend jaar?

„We hopen dat we op 1 april open mogen en onze normale activiteiten kunnen ontplooien. Zaken die afgelopen seizoen niet door konden gaan, willen we in 2021 inhalen en we breiden onze activiteiten uit.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws