Prins Maurits plaagt Britten bij herdenking Tocht naar Chatham

Prins Maurits (zoon van prinses Margriet) heeft donderdag in Upton en Chatham de festiviteiten ingeluid waarmee de Britten herdenken dat ze 350 jaar geleden een pak slaag van jewelste kregen van de Nederlandse marine en mariniers. De komende dagen worden er in en rond Medway, waaronder beide plaatsen vallen, tal van activiteiten gehouden.

Dat uitgebreid wordt stilgestaan bij de voor de Britten blamerende Tocht naar Chatham –zoals de Nederlanders het noemen– of de Slag op de Medway –de Britse benaming–, is vanwege de uitkomst op langere termijn. „De Nederlanders schudden ons wakker”, aldus First Sea Lord Sir Philip Jones. Daarna begonnen de Britten aan de opbouw van hun vloot, waarmee zij eeuwenlang de wereldzeeën beheersten.

Speldenprikken

De Nederlandse tegenhanger van de First Sea Lord, commandant der zeestrijdkrachten admiraal Rob Verkerk, kon het bij de herdenkingsplechtigheid op de historische scheepswerf van Chatham niet nalaten een paar speldenprikken uit te delen.

Hij zei trots te zijn op het werk van zijn verre voorgangers, maar vond het fijn dit keer mét een uitnodiging op de werf te staan. Hij kreeg met zijn recht-voor-zijn-raaptoespraak veel bijval.

Ook prins Maurits plaagde de Britten. Zo sprak hij over „vieren” in plaats van „herdenken.” Ten slotte was er voor Nederland door de mannen van onder anderen Cornelis de Witt en Michiel de Ruyter een militaire prestatie van formaat geleverd.

„Nederland was een heuse zeemacht”, aldus menig Brits spreker gisteren. „Maar dat we toen strijd leverden, was een uitzondering. Eigenlijk hebben we in de geschiedenis altijd samengewerkt”, zei prins Maurits in zijn toespraak.

Volgens Verkerk was die samenwerking op zee nu meer dan ooit nodig, onder meer om handelsroutes vrij te houden en de vrije handel en vrijheid te behouden.

Vlootschouw

Prins Maurits nam gistermorgen vanaf Upnor Castle aan de rivier de Medway een vlootschouw af ter ere van de herdenking van de Nederlandse invasie van Engeland. Later bezocht hij ook het patrouilleschip Zr. Ms. Holland, dat speciaal voor de gelegenheid naar Engeland is gevaren. „Nu met goede bedoelingen”, aldus de prins.