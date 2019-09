”Piraten!” Nieuwe historische bladen zijn nergens saai

Met populair-historische tijdschriften valt in de Nederlandse kiosken met gemak een vak te vullen. Mooie en spannende verhalen moeten de lezers trekken.

Goed, niet iedere Nederlander zit bij het horen van het woord ‘geschiedenis’ op het puntje van zijn stoel. „Eigenlijk is saai nog een te klein woord om duidelijk te maken wat voor ramp dit is”, verzucht bijvoorbeeld middelbareschoolleerling ‘Imussu’ op internetforum Plazilla. Een greep uit zijn argumenten: het gaat toch maar over dode mensen, al dat lezen is vermoeiend en het vak is ook nog eens deprimerend: één en al oorlog en ellende. Het leverde hem een aantal instemmende reacties op.

Het imago van stoffig in relatie tot geschiedenis is hardnekkig. Toch zijn veel Nederlanders het niet met de scholier eens. Geschiedenis doet het al lange tijd goed. Dat merken boekverkopers, maar het blijkt ook uit het aanbod van populair-historische tijdschriften. Onder de meest bekende bladen zijn het Historisch Nieuwsblad en Geschiedenis Magazine. Maar daarnaast dingen nieuwere tijdschriften naar de aandacht van de historisch geïnteresseerde lezer, zoals Historia, G-Geschiedenis en Quest Historie.

Historische tijdschriften vormen dus een groeimarkt. De bladen doen daarbij hun uiterste best de kwalificatie ‘saai’ te vermijden: stoffig ogen ze allerminst. Op de cover van het zomernummer van Historia rolt de lezer bijvoorbeeld een enorme tank tegemoet, de modder langs de rupsbanden omhoog spattend. ”Hitlers tankjagers”, knalt de kop eronder. Binnenin pakt het tijdschrift uit met veel beeld en grote infographics.

G-Geschiedenis en Alles over Geschiedenis ogen al even imponerend. Op het juninummer van de eerste prijkt een potige kerel: pistool op de borst, woeste baard, haren wapperend in de wind. ”Piraten!”, verduidelijkt de tekst. ”Duinkerkers en geuzen”.

Vanaf de cover van Alles over Geschiedenis kijkt een grimmig kijkende man de potentiële lezer aan, een schedel in zijn hand. Achter hem rook en vuur. Daaronder de tekst: ”Wie was zwartbaard? Terreur, intimidatie en manipulatie op volle zee”. Het is de aankondiging van een artikel over Edward Teach, de zeerover die tussen 1716 en 1718 het Caribische gebied onveilig maakte.

Deprimerend zijn dit soort thema’s misschien wel, dat moet ‘Imussu’ meegegeven worden. Maar vermoeiend kan het lezen van dergelijke tijdschriften nauwelijks genoemd worden. Al deze bladen zijn rijk geïllustreerd, de teksten worden afgewisseld met infographics en korte uitlegkaders. En als tegenhanger van alle geweld, belooft een tijdschrift als G-Geschiedenis de lezers juist „op een spannende én vermakelijke manier” kennis te laten maken met de geschiedenis.

Helemaal van nu

De lay-out van het ene blad is nog sprankelender dan de andere, maar uiteindelijk moet de inhoud uiteraard het verschil maken. Waar het ene tijdschrift onbeschroomd zwaar inzet op artikelen over bijvoorbeeld de Eerste- en Tweede Wereldoorlog, gaan andere bladen daar zuiniger mee om. G-Geschiedenis, bijvoorbeeld, „is onderscheidend doordat we telkens een thema uitlichten en ons verre houden van sensatie-onderwerpen zoals telkens Hitler, Stalin of Napoleon”, laat hoofdredacteur Siebrand Krul van het tijdschrift weten.

Het Historisch Nieuwsblad mikt op de link tussen het verleden en actualiteit. „Onze artikelen zijn meer dan geschiedenisverhalen”, leert de bladformule. „Historisch Nieuwsblad wil niet alleen laten zien waar we begonnen zijn, maar ook hoe we hier zijn terechtgekomen.”

Concreet betekent dit in het nummer van juni bijvoorbeeld een achtergrondartikel over het migratiebeleid van Australië in de twintigste eeuw. De aanleiding is de aanslag van de Australische Brenton Tarrant op een moskee in Nieuw-Zeeland. Die verklaarde zelf onder meer een ‘etnonationalist’ te zijn, wat wil zeggen dat hij een ‘Europees’ Australië voorstond. Geen nieuw geluid, constateert het Historisch Nieuwsblad. „We zijn van plan dit land blank te houden”, zei de Australische premier Stanley Bruce begin jaren twintig al.

Quest Historia, de jongste nieuwkomer, slaat op hetzelfde aanbeeld: „De redactie grijpt actuele gebeurtenissen aan om in te gaan op het verleden.” „Geschiedenis is helemaal van nu”, stelt de redactie, die de lezers een „heerlijk opgaan in het verleden” belooft. Het blad wil zich verder onderscheiden door vragen van lezers te beantwoorden, zoals: „Wie maakte de stranden schoon na D-Day?”, „Waarom had Hitler zo’n rare snor?”, maar ook: „Waarom gelooft niemand meer in Germaanse goden?”

National Geographic Historia zoekt het onderscheid juist weer in aandacht voor klassieke geschiedenis, fotografie, kunst en cultuur.

Spannend

Het oudste nog bestaande blad in het genre is Geschiedenis Magazine. Het eerste nummer verscheen in 1968, toen nog onder de noemer Spiegel Historiael. Het blad is rustiger van opzet dan veel concurrerende bladen en zoekt een brede aanpak met aandacht voor Nederlandse en internationale geschiedenis.

Inhoudelijk probeert het tijdschrift volgens hoofdredacteur Marianne Mooijweer onder meer onderscheidend te zijn door de lezer het besef bij te brengen dat de geschiedenis zich voortdurend herschrijft. „Dat besef leeft niet altijd bij het grote publiek”, stelt ze. De redactie zoekt naar een mix van „mooie en spannende verhalen om het verleden dichterbij te brengen, toegankelijk en aantrekkelijk gepresenteerde actuele visies op historische kwesties én achtergrond bij het nieuws.”

Een van de handelsmerken van het tijdschrift is volgens Mooijweer de diversiteit. In elke aflevering is er aandacht voor alle grote tijdperken uit de geschiedenis: van prehistorie tot de recente geschiedenis. De variatie blijkt ook in de thematiek. Er is uiteraard aandacht voor politieke en militaire geschiedenis, maar ook voor culturele, kerkhistorische en sociaaleconomische onderwerpen.

Naast deze tijdschriften bestaan er nog specifiekere, zoals Archeologie Magazine. Voor geïnteresseerden in de geschiedenis van de hoofdstad is er Ons Amsterdam: een tijdschrift dat al sinds 1949 verschijnt.

Meer dan tekst

De meeste magazines bieden meer dan enkel een periodiek nummer. Websites geven de meest actuele informatie door en een tijdschrift als Historia pakt geregeld uit met thematische uitgaven, zoals over de Middeleeuwen of over „de grootste historische conflicten.” Het Historisch Nieuwsblad organiseert lezersreizen, debatavonden en het jaarlijkse Geschiedenis Festival: een dag vol lezingen, debat en muziek. Het blijkt al vijf jaar een groot succes.

Transparant: tijdschrift voor christenhistorici

De Vereniging van Christen-Historici (VCH) geeft elk kwartaal het ledenblad Transparant uit. Het tijdschrift biedt nieuws over geschiedenisthema’s (zoals over het eeuwfeest van Herfstij der Middeleeuwen en de benoeming van Herman Paul als hoogleraar in Leiden), interviews, historische artikelen en boekrecensies.

De VCH stelt zich ten doel „het onderzoek naar geschiedenis te bevorderen, vooral vanuit christelijk perspectief, en de bezinning daarop te stimuleren.” Concreet betekent dit dat de vereniging zich toelegt op het vastleggen van de geschiedenis van christenen en christelijke organisaties, maar zich ook wil bezinnen op de vraag „of er een specifiek christelijke visie op de geschiedenis bestaat.”

Het ledenbestand van de VCH schommelt rond de 350 en blijft volgens bestuurssecretaris Leon van Damme redelijk stabiel. „Er is sprake van natuurlijk verloop, maar gelukkig melden zich geregeld nieuwe leden”, stelt hij. De achtergrond van de lezers is volgens hem divers: verbindend is „de liefde voor de rol van religie in de geschiedenis.”

Cijfers over populariteit en oplages

Onderzoeksbureau TNS NIPO onderzocht in 2015 voor het Kenniscentrum Oorlogsbronnen de interessegebieden van Nederlandse burgers. Uit een voorgelegd lijstje van negen onderwerpen bleken die het meest geïnteresseerd in reizen (43 procent), gezondheid (40 procent) en sport (31 procent). Geschiedenis was goed voor een zesde plaats (17 procent).

Quest Historia heeft een oplage van zo’n 50.000 exemplaren en zit daarmee aan de bovenkant van de markt, samen met Historia en National Geographic Historia (eveneens beide goed voor 50.000 exemplaren). G-Geschiedenis heeft een oplage van 26.000, gelijkelijk verdeeld over Nederland en Vlaanderen.

Het succes van deze tijdschriften, lijkt de al langer bestaande bladen lezers te hebben gekost. Had het Historisch Nieuwsblad in 2010 nog een oplage van ruim 22.500, nu ligt die op zo’n 11.000. Geschiedenis Magazine noteert momenteel een oplage van 12.500.