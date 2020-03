Picasso en Matisse in Rijksmuseum Twenthe

In Rijksmuseum Twenthe in Enschede is tot en met 24 mei de tentoonstelling ”Picasso & Matisse. Beauty is a line” te zien. Als grootmeesters van de moderne kunst beheersten Pablo Picasso en Henri Matisse als geen ander de kunst van de lijn. De tentoonstelling laat aan de hand van Picasso, Matisse en andere kunstenaars zien dat vanaf het begin van de 20e eeuw de vorm van het kunstwerk langzaam maar zeker de overhand kreeg op de voorstelling. Er worden ruim veertig werken op papier getoond van Picasso en Matisse uit de collectie van het Kunstmuseum Pablo Picasso in Münster. De lijnen van deze moderne meesters zijn in verrassende combinaties te zien, naast het werk van tijdgenoten en naast hedendaagse kunstwerken waarin de lijn telkens een wezenlijk element vormt. ”Picasso & Matisse. Beauty is a line” is deel van een tweeluik. In Kunstmuseum Pablo Picasso in Münster is gelijktijdig een expositie.

