Overzichtstentoonstelling schilder Quirijn van Tiel

Tot en met 6 april presenteert Studio 2000 in Blaricum het werk van kunstenaar Quirijn van Tiel (1900-1967). Aanvankelijk schilderde Van Tiel donkere expressionistische landschappen met dieren en boeren. Geïnspireerd door renaissancekunstenaar Jeroen Bosch (1450-1516) en onder invloed van de naderende oorlogsdreiging veranderde Van Tiel zijn stijl in wat hij zelf zijn „fantastische periode” noemde. Ruïnes, vervallen dorpen met omgevallen pilaren, levensgrote gebroken koffiepotten en grafstenen met een dreigende thematiek deden hun intrede. Na 1947 verliet Van Tiel de donkere periode en koos voor een lichtvoetiger stijl. Deze zogeheten ”poëtische periode” kenmerkte zich door droombeelden en fantastische voorstellingen in felle, lichte kleuren als geel en blauw. Ondanks alle waardering lijkt zijn werk in de vergetelheid te zijn geraakt. Studio 2000 probeert hier verandering in te brengen.

