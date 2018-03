Overlevende Javazee overleden

Felix Jans (93), overlevende van de Slag in de Javazee, is vrijdag in Den Haag overleden. Vorig jaar was hij in de Kloosterkerk in zijn woonplaats nog aanwezig bij de herdenking van de slag, die 75 jaar eerder plaatshad.

Jans was niet de laatste Nederlandse overlevende van de slag, zoals media en de marine de afgelopen dagen berichtten. Anderen die in dat verband worden genoemd, zijn A. Hopman in Australië, J. C. I. Landegent in Amsterdam en R. van Wely in Rotterdam. Landegent werd in 1923 geboren. Hopman en Van Wely kregen afgelopen najaar bezoek van Defensie omdat ze 100 jaar waren geworden.

F. A. Jans voer op de torpedobootjager Hr.Ms. Kortenaer. Tijdens de Slag in de Javazee, toen de geallieerden de verovering van Nederlands-Indië door Japan probeerden te voorkomen, werd de Kortenaer getorpedeerd, waarna het schip zonk. „De neus van het schip ging zó naar boven en ik werd het water in gezwiept”, vertelde Jans daarover. „Ik dacht: Dit is de dood.” Hij klom in een reddingsvlot en werd na uren gered.

Later moest hij als krijgsgevangene aan de Birmaspoorlijn mishandelingen door Japanners doorstaan. „Ze waren pas in hun sas als ze je in elkaar konden meppen, vaak met z’n vijven tegelijk.”

Klik hier voor een interview met Felix Jans en hier voor een artikel over honderdjarige oud-marinemannen.