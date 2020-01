Onmogelijke kunst van Escher en David Umemoto

Museum ”Escher in Het Paleis” in Den Haag brengt voor het eerst het werk van de Nederlandse kunstenaar M. C. Escher (1898-1972) samen met sculpturen van de Canadese kunstenaar en architect David Umemoto (1975).

Umemoto balanceert op het randje van sculptuur en architectuur. Hij begon zijn carrière als architect. Jarenlang werkte hij aan architectonische projecten, maar na verloop van tijd raakte hij geïnteresseerd in het werk op kleinere schaal, in het maken van objecten. Een jaar in Indonesië zette hem definitief op een ander spoor; hij verlegde zijn focus van architectuur naar sculptuur.

Tegenwoordig zoekt David Umemoto, geïnspireerd door onder anderen Escher, in strakke betonnen beelden van gebouwen en monumenten de grens op van de perfectie van beide disciplines: trappen leiden nergens heen, muren stoppen op de verkeerde plek.

