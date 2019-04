Omgevingsreconstructie geeft uniek inzicht in leven meisje van Yde

Het meisje van Yde is het bekendste veenlijk van Nederland, mede door een gezichtsreconstructie uit 1994. Dankzij nieuw onderzoek van Wageningen University & Research weten we nu ook in wat voor omgeving en gemeenschap zij heeft geleefd.

Dit geeft unieke inzichten in het leven en de dood van het meisje van Yde. Het meisje was vermoedelijk 16 jaar oud toen zij ongeveer 2000 jaar geleden werd vermoord en achtergelaten in een veen ten zuiden van het huidige Drentse dorpje Yde. Het onderzoeksteam heeft de vindplaats van het meisje en de omgeving uitvoerig geanalyseerd en in kaart gebracht. „Hierdoor weten we dat het landschap destijds een mozaïek was van heuvelruggen met lage veengronden, graslanden en beekdalen”, zegt onderzoeksleider Roy van Beek. „Mensen woonden in hoger gelegen gebieden om hun voeten droog te houden. Het meisje komt mogelijk uit een nederzetting op de Yde heuvelrug.” Het lichaam van het meisje van Yde bevindt zich in het Drents Museum in Assen.