Nieuwe website ontsluit 150.000 oorkonden

Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis lanceert de Digitale Charterbank Nederland (DCN).

Deze nieuwe website ontsluit meer dan 150.000 middeleeuwse oorkonden die in Nederlandse archieven worden bewaard.

Dankzij de DCN kan iedereen voortaan online op één plek de vele tienduizenden oorkonden (charters) doorzoeken die in Nederlandse archieven aanwezig zijn. Ze zijn te doorzoeken op datum, land, streek, plaats of familie.

Voor de bestudering van de Middeleeuwse geschiedenis zijn oorkonden van groot belang. Zij geven informatie over bestuurlijke zaken of rechtshandelingen, bijvoorbeeld de overdracht van goederen of rechten. Daarmee vormen ze een bron van kennis voor bijvoorbeeld het landsbestuur, internationale handel en de rechtspraak. En ook voor genealogisch onderzoek zijn zij onmisbaar. De DCN is tot stand gekomen in samenwerking met De Ree Archiefsystemen en de Nederlandse archiefdiensten.