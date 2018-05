Nieuwe kunst om een oude wereld te herstellen

Het is 1903. Over een met bomen omzoomde laan komt een automobiel met twee inzittenden aangereden. Een stelletje in Zeeuwse dracht ziet het vehikel naderen – en maakt verschrikt een afwerend gebaar.

De siervaas bij de ingang van de tentoonstelling ”Art Nouveau in Nederland” in Gemeentemuseum Den Haag vertelt eigenlijk alles. Art nouveau is rond de vorige eeuwwisseling weliswaar ”nieuwe kunst” in Nederland, maar de blik wordt toch vooral op het verleden gericht.

Het is een tijd waarin een sterke bevolkingsgroei gepaard gaat met een toenemende welvaart, de opkomst van massaproductie en -consumptie en de aanleg van nationale en internationale transportnetwerken. De eerste voorzichtige stappen op weg naar uitbreiding van het kiesrecht geeft allerlei emancipatiebewegingen de wind in de zeilen.

„Rond 1900 maakte een oude wereld plaats voor een moderne tijd van snelheid, efficiency en commercialiteit”, vat conservator Jan de Bruijn van het Gemeentemuseum samen. „De materiële welvaart en een stortvloed van uitvindingen en technische innovaties maakten het onvermijdelijk dat veel eeuwenoude overtuigingen én beperkingen overboord werden gegooid.” En met die ontwikkeling is niet iedereen even gelukkig.

„Wij zijn kinderen van de eeuw der stoommachine, der telegraaf en der electriciteit”, klaagt de ontwerper en tekenaar Johannes Ros (1874-1952) in 1904. „We hebben ons afgewend van het schoone en daarom begrijpen wij het niet meer.” In de kunstwereld, met name bij ontwerpers en sierkunstenaars, leiden de stormachtige maatschappelijke ontwikkelingen tot tegenreacties, zoals een herwaardering van de natuur, van het platteland en van het ambachtelijke.

Er ontstaat een nieuwe vormentaal van asymmetrie, gebogen lijnen en organische decoratiemotieven. Die wordt niet alleen zichtbaar in kunstwerken maar wordt ook toegepast op meubilair, servies, behang, textiel, verlichting en op andere gebruiksvoorwerpen.

Inktstel

Recent nog slaagde het Gemeentemuseum erin een inktstel te verwerven dat art nouveau-ontwerper en sierkunstenaar Theo Nieuwenhuis maakte voor de Amsterdamse advocaat Ferdinand Kranenburg. Nieuwenhuis had in 1899 de opdracht gekregen de complete inrichting van Kranenburgs kantoor annex woonhuis te verzorgen, inclusief bureau met het koperen inktstel, dat hij versierde met plantenranken, Kranenburgs initialen, het wapen van Amsterdam en het jaar van vervaardiging: 1903.

Kernwoord voor de Nederlandse artnouveaubeweging is echtheid. Er wordt rusteloos gezocht naar het authentieke, het oorspronkelijke. De kunstenaars vinden dat in de ongerepte natuur, maar ook in exotische ‘onbedorven’ culturen zoals die van Japan, China en Nederlands-Indië. Zo wordt de batikkunst, een Javaanse methode om textiel te verven, stevig omarmd. Kunstenaar Gerrit Hendrik Breitner maakt furore met zijn ”kimonomeisjes” en sierlijke exotische vogels zoals de flamingo, de ibis en de kraanvogel spreken tot de verbeelding. Dichter bij huis vinden kunstenaars en ontwerpers inspiratie in de fraaie tekening van pauwenveren.

Paradox

„Het ongenoegen over en de kritiek op de moderne maatschappij werden dus geplaatst tegenover het ideaal van het ‘schone’, het ongerepte en het authentieke. Een nieuwe kunst moest dus een oude wereld herstellen, een even prachtig als paradoxaal streven”, aldus De Bruijn.

De Nederlandse art nouveau onderscheidt zich overigens wel van verwante stromingen in landen zoals België en Duitsland. Daar appelleert de nieuwe vormentaal aan het vonkende levensgevoel van een wereld die in een stroomversnelling raakt. Dat uit zich in een uitbundige, flamboyante stijl die veel Nederlandse ontwerpers, sierkunstenaars en kunstcritici als te overdreven afwijzen. Een ”nieuwe kunst”, menen zij, moet aansluiten bij de nationale volksaard. Dat zwierige en losbandige past nu eenmaal niet bij de nuchtere Hollandse inborst.

Met felle typeringen (”kant-noch-wal-rakende wulpschheid” van de Belgen, ”opdirkingskunst” van de Duitsers) wordt de sierkunst van omringende landen weggezet als iets waar de Nederlandse kunstenaars verre van dienen te blijven. Toch blijken veel ontwerpers en kunstenaars niet helemaal ongevoelig voor de invloeden vanuit het buitenland. Wie goed kijkt, ziet dat de sierlijke maar verfoeide ”zweepslaglijnen” rond de eeuwwisseling ook in Nederland hun sporen hebben nagelaten, met name in Den Haag. Niet alleen in de architectuur, maar ook in de toegepaste kunsten. Het leven is af en toe sterker dan de leer.

Pluriform

Dé Nederlandse art nouveau bestaat dan ook niet, maakt de tentoonstelling in het Gemeentemuseum duidelijk. Hoe fel sierkunstenaars en kunstcritici in theoretisch opzicht soms ook naar elkaar uithalen, in de praktijk bestaan allerlei smaakrichtingen naast elkaar en worden elementen uit verschillende stromingen gecombineerd. Dat geeft de art nouveau in Nederland een zeer pluriform uiterlijk.

Wat al deze kunstenaars en ontwerpers bindt is de overtuiging dat goede vormgeving een belangrijke voorwaarde is voor een betere maatschappij: schoonheid is voor hen een levensvoorwaarde.

gemeentemuseum.nl

Het Delftse wonder

Delft en art nouveau hebben iets met elkaar. Er wordt zelfs gesproken van ”een Delfts wonder”. Tussen 1880 en 1940 groeit Delft uit van een kleine provinciestad tot een van de belangrijkste centra van kunstnijverheid in Nederland. Die ontwikkeling heeft alles te maken met de wisselwerking tussen de Delftse industrie, de plaatselijke Polytechnische School en de kunstateliers, die elkaar tot grote hoogte stuwen. Kunstenaars vestigen zich in Delft, bedrijven en ateliers (bijvoorbeeld De Porceleyne Fles en Atelier van Gebrand Glas) worden bekroond op verschillende wereldtentoonstel- lingen en de grafische industrie komt tot bloei.

Museum Prinsenhof maakt met een intieme en verfijnde tentoonstelling inzichtelijk hoe de verschillende partijen elkaar inspireren. Aanjager van de kunst en nijverheid is onmiskenbaar de Polytechnische School, de huidige Technische Universiteit. Op deze school worden niet alleen technische vakken gegeven, maar ook kunstzinnige vakken zoals tekenen en boetseren. Hier studeren de toekomstige industriëlen en kunstenaars (Jan Toorop, George Hendrik Breitner) die het artistieke klimaat in de stad rond 1900 een impuls zullen geven.

De ondernemer Jacques van Marken (oprichter van de Gist- en Spiritusfabriek en de Nederlandsche Oliefabriek, de voorloper van Calvé) speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van art nouveau in Delft. Hij vraagt Jan Toorop om een affiche te ontwerpen voor de Nederlandsche Oliefabriek. Met als resultaat een wereldberoemd geworden slaolieaffiche dat de Nederlandse art nouveau de niet zo flatteuze bijnaam ”slaoliestijl” oplevert.

In 1923 viert de Nederlandsche Oliefabriek het veertigjarig bestaan met een spaaractie. In ruil voor voldoende slaoliezegels kunnen mensen prachtig versierde schalen en kommen van aardewerk, ontworpen door de kunstenaar Richard Roland Holst, bemachtigen.

Ook toonaangevende kunstenaars zoals Bart van de Leck en Piet Zwart, vertegenwoordigers van de nieuwe zakelijkheid (een kunststroming die streeft naar doelmatige vormgeving) krijgen belangrijke opdrachten van Delftse fabrieken. De creativiteit van ambachtelijke bedrijven, zoals aardewerkfabriek De Porceleyne Fles, Glasatelier ’t Prinsenhof en de Firma Braat, bereikt in deze tijd een hoogtepunt.

De tentoonstelling vertelt het verhaal van het ”Delftse wonder” aan de hand van affiches, keramiek en glas-in-loodramen. Voor de vormgeving tekende Caspar Conijn. Hij brengt het Delft van rond 1900 tot leven met levensgrote foto’s en wanden van slaoliekistjes.

Als extraatje heeft het museum een wandeling door Delft uitgezet. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen op die manier in de stad bijzondere locaties uit de periode 1880-1940 ontdekken.

prinsenhof-delft.nl