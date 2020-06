Museumtips: Anton Pieck, Corpus Experience en Zuiderzeemuseum

Musea zijn sinds kort weer open, maar voor een bezoek is reserveren verplicht. Sommige vernieuwden de afgelopen tijd hun tentoonstelling.

Dit jaar is het 125 jaar geleden dat kunstenaar Anton Pieck werd geboren. Het Anton Pieck Museum in Hasselt heeft daarom twee verdiepingen opnieuw ingericht om de bezoeker mee te nemen door het werk én het leven van Anton Pieck. Pieck, die vooral bekend werd vanwege zijn nostalgische tekeningen, maakte bij zijn artistieke werkzaamheden gebruik van een groot aantal technieken. Zijn tekeningen sieren menige kalender, geboorte- en nieuwjaarskaart en ex libris. Daarnaast vervaardigde hij echter ook olieverfschilderijen, reistekeningen, litho’s, drogenaaldetsen en houtsneden. Het museum staat vanwege 75 jaar bevrijding extra stil bij de stukken die Pieck maakte in oorlogstijd. Aton Pieck overleed op 24 november 1997 op 92-jarige leeftijd in zijn slaap. Entree: 9 euro.

>>antonpieckmuseum.nl

Zee vol verhalen

In de nieuwe vaste tentoonstelling ”Zee vol verhalen” in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen vertellen voormalige en huidige bewoners van de Zuiderzeeregio over hun dagelijks leven, werk, kleding, huizen en vrijetijdsbesteding. Over hun gebruiken en hun feesten van toen én nu. En over hun altijd durende strijd tegen het water en de aanleg van de dijk die alles veranderde: de Afsluitdijk. De meer dan 600 objecten in de tentoonstelling komen tot leven door de verhalen van de inwoners. Aan de hand van audioverhalen geven zij een kijkje in hun alledaagse leven en de cultuur van de Zuiderzeeregio. In de Schepenhal ervaren bezoekers in audiovisuele presentaties het leven aan boord van een schip op de Zuiderzee. ”Zee vol verhalen” bevat ook een verhaallijn voor kinderen: Berend neemt jonge bezoekers mee terug in de tijd en laat zien hoe kinderen honderd jaar geleden leefden. RD-abonnees ontvangen 20 procent korting op de toegangsprijs van 17 euro via beleefenontmoet.nl/abonneevoordelen.

>>zuiderzeemuseum.nl



Vernieuwde reis door de mens

Corpus Experience, het gebouw met een metershoog beeld van een mens langs de A44 bij Leiden, is vernieuwd. De ”reis door de mens” is „nóg spannender, dynamischer en magischer door een nieuw licht- en kleurspektakel”, aldus de organisatie. Bezoekers ervaren de 55 minuten durende wandeling door het menselijk lichaam hierdoor nog intenser. De educatieve attractie ”reis door de mens” bestaat dit jaar twaalf jaar. Begeleid door een audiotour merken deelnemers hoe het menselijk lichaam werkt (ze gaan als het ware bij de knie naar binnen en komen er bij de hersenen weer uit) en hoe belangrijk veel bewegen, verantwoord eten en gezond leven zijn. Na de tour volgt nog ”mijn Corpus” met informatie, testjes en games. Abonnees van het RD betalen 14,75 toegang. Reserveren via afdeling reserveringen 071-75 10 200 met vermelding ”kortingsactie Reformatorisch Dagblad”.

>>corpusexperience.nl