Landschappen Wim van der Veer in Galerie de Vis Harlingen

Weinig schilders zijn zo trouw aan een specifiek onderwerp als de Friese landschapsschilder Wim van der Veer.

Al maakt hij uitstapjes naar abstracte schilderijen, stillevens en portretten, de rode lijn in zijn oeuvre is toch onmiskenbaar de liefde voor zijn ”heitelân”. Inmiddels zet hij al meer dan een halve eeuw de weidsheid en kleurenpracht van Friesland op het doek. Galerie de Vis in Harlingen wijdt tot en met 21 september een tentoonstelling aan hem.

Van der Veer vindt zijn inspiratie in uiteenwaaiend eendenkroos en in koeien, dorpen en vergezichten. Zijn schilderijen beschouwt hij als vensters op zijn eigen wereld. Vanaf het fietszadel neemt hij het landschap in zich op, het schetsboek klaar voor gebruik in de fietstas. Zo legt hij, in een nog steeds voortdurende groeiende stroom van etsen, tekeningen, schilderijen en aquarellen, het alledaagse leven in de Friese provincie vast.

Meer informatie: galeriedevis.nl