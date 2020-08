Lam Gods tot op de pixel te bewonderen op vernieuwde website

Wie Lam Gods van de gebroeders Van Eyck wil bestuderen of zich simpelweg vergapen aan dit hoogtepunt uit de middeleeuwse schilderkunst, kan sinds donderdag terecht bij op de vernieuwde website Closer to Van Eyck. Het Vlaamse veelluik is de afgelopen jaren gerestaureerd en kan vanachter het bureau tot op de pixel (in totaal 100 miljard pixels) worden bewonderd.

Volgens de coördinator van het project, bijzonder hoogleraar Ron Spronk van de Radboud Universiteit in Nijmegen, is het uniek dat het hele project van onderzoek tot restauratie zo openlijk wordt gedeeld met het publiek. “Van de restauratierapporten tot infraroodbeelden. De website is daarnaast ook heel bijzonder, mensen kunnen zelf bepalen hoe diep ze in de materie duiken en echt spelen met het al het beeldmateriaal, naast elkaar leggen en vergelijken. Men kan wetenschappelijk onderzoek doen op de site of het gebruiken voor onderwijs, maar bezoekers kunnen zich ook simpelweg vergapen aan de schitterende details.”

Afreizen naar Gent om het kunstwerk (1432) in het echt te zien, kan ook. Daar zijn de gerestaureerde panelen te bezichtigen in de Villakapel van de Sint-Baafskathedraal. In het voorjaar 2021 verhuist Lam Gods naar het nieuwe bezoekerscentrum van de kathedraal.