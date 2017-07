Kunstenaar worden in de Kunsthal

Met het interactieve kunstproject ”All you can Art 2” kan iedereen even kunstenaar worden. Na het succes van vorig jaar loopt tot en met 27 augustus de tweede editie van ”All you can Art” in de Kunsthal in Rotterdam.

Het interactieve kunstproject ”All you can Art” wil iedereen de mogelijkheid geven om even kunstenaar te zijn. Het is een initiatief van de kunstenaars David Bade en Tirzo Martha, die op Curaçao het vooropleidingsinstituut Instituto Buena Bista (IBB) runnen. Met het IBB willen ze creatieve jongeren op Curaçao helpen die niet goed weten hoe ze op een kunstacademie moeten komen. De afgelopen jaren stoomden ze zo al tientallen leerlingen klaar voor kunstacademies in Nederland, maar ook andere landen.

Vorig jaar sloten ze met ”All you can Art” een samenwerking met de Kunsthal om de expertise die ze op Curaçao ontwikkelden te delen met Nederland. Het IBB bestond toen ook tien jaar. Met ”All you can Art” wilden Bade en Martha dit jubileum vieren. Het driejarige project probeert creatieve leerlingen die niet gemakkelijk met kunst in aanraking komen, te begeleiden en hen met kunst kennis laten maken.

Omdat het project zijn tweede jaar ingaat, heet het ”All you can Art 2”. Het is een tentoonstelling, atelier en summerschool ineen. Naarmate het project vordert, groeit de tentoonstelling, omdat er de hele dag kunst wordt gemaakt. Dat gebeurt door summerschoolstudenten en door het publiek onder leiding van en samen met Bade en Martha. De kunstenaars zijn dagelijks in de tot atelier omgedoopte tentoonstellingsruimte aanwezig.

De summerschoolstudenten zijn via voorrondes geselecteerd. In het voorjaar plaatste de Kunsthal een oproep voor jongeren tussen de 14 en de 24 jaar met artistieke ambities. Het gaat om jongeren die graag naar een kunstacademie zouden willen, maar niet goed weten hoe ze daar moeten komen, bijvoorbeeld omdat ze een vmbo-diploma hebben. Tot eind augustus krijgen ze van dinsdag tot en met vrijdag les. „Met ”All you can Art 2” krijgt iedereen de kans om iets te maken, te leren en te ontdekken”, zegt Tirzo Martha.

„Met dit project willen wij mensen betrekken bij het maken van kunst”, zegt Johan Gielen, hoofd educatie van de Kunsthal. „Leerlingen van de summerschool gaan met de kunstenaars samenwerken. Dit gaat volgens het meester-gezelprincipe. Ze hebben dus niet te maken met een docent die lesgeeft, maar gaan samen met de kunstenaar aan de slag. De leerlingen krijgen taken.”

Partners

Anders dan vorig jaar werken de kunstenaars ook samen met drie partners in de stad. Gielen: „Kunstenaar Tirzo Martha gaat bij de ouderenzorginstelling Stichting Laurens samen met bejaarde en dementerende bewoners aan het werk. Kunstenaar Ineke de Vries maakt bij verslavingszorginstelling Antes kunstwerken met ex-verslaafden en daklozen. In de buurt van het Kralingse Bos werken zij onder andere in de moestuin. Vmbo-school Het Zuiderpark College is de derde partner waarmee wij samenwerken. David Bade heeft vorige week samen met een aantal leerlingen een kunstwerk gemaakt dat in het museum geplaatst gaat worden. Alle drie de partners hebben een leefgemeenschap die de voedingsbodem vormt voor het werk dat gemaakt gaat worden. Hier in het atelier in de museumzaal zie ik bij Tirzo Martha elementen uit het verzorgingshuis terug in zijn werk. De directie van het Zuiderpark College heeft ons gevraagd of wij willen helpen bij de aankleding van het nieuwe pand. Het heeft nog niet de uitstraling van een school. Dat zijn uitgangspunten waar de leerlingen bij worden betrokken.”

Toekomst

In de museumzaal zijn her en der ateliers ingericht. Tirzo Martha wil samen met zijn leerlingen van de Stichting Laurens werken aan een boot. Die moet een plek krijgen in de tuin van het verzorgingshuis. „Het moet een sculptuur worden waarmee de mensen iets kunnen doen, waarbij ze samenkomen”, zegt Martha.

De eerste bezoekers druppelen inmiddels binnen op een vroege maandagmorgen en worden aangesproken door de gastheren van het project.

Dan wordt ook de verslaggever ingeschakeld. David Bade vraagt hem een museumwand te voorzien van een passende achtergrond. „Wat voor achtergrond?” „Dat mag je zelf weten, wat jij passend vindt.” Stofjas aan en penseel in de hand en aan de slag.

„De kern van onze school op Curaçao is delen en verbinden. Wij willen talent ontdekken, aanwakkeren en verzorgen. Met dit project maken wij mensen ervan bewust dat ze ook kunst kunnen maken, een penseel vasthouden. Het is fijn om even los te komen van de dagelijkse beslommeringen”, zegt Bade.

„Met het project bij het Zuiderpark College heb ik een week lang met 25 leerlingen gewerkt. Er is veel talent onder vmbo-leerlingen, maar de stap naar de kunstacademie is bijna niet te doen. Daar willen wij aandacht voor vragen. Deze week gaan we verder werken aan het kunstwerk hier in de Kunsthal in Rotterdam-Noord. Dat is bijzonder, de leerlingen uit Rotterdam-Zuid komen anders nooit in een museum. Alleen dat is al een goede reden voor dit project.”

De museumwand is ondertussen klaar. Het is een blauwe lucht geworden. Als symbool voor het uitzicht en het toekomstperspectief dat het project ”All you can Art 2” aan leerlingen, ex-verslaafden, daklozen en ouderen biedt.

”All you can Art 2” loop tot en met 27 augustus in de Kunsthal in Rotterdam. kunsthal.nl