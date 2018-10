‘Kattebelletjes’ Belgische Opstand winnen verkiezing archiefstuk 2018

Zogeheten ‘kattebelletjes’ uit de Belgische Opstand zijn uitgeroepen tot ”Stuk van het Jaar 2018”.

Dat werd zaterdag 27 oktober bekendgemaakt in de bibliotheek van het Rijksmuseum tijdens de Nacht van de Geschiedenis. Daarmee heeft het CBG Centrum voor familiegeschiedenis de archiefverkiezing ”Stuk van het jaar 2018” gewonnen.

Met 1.061 stemmen hield het CBG Centrum voor familiegeschiedenis het CBG Tresoar (2e plaats met 832 stemmen) en Gelders Archief (3e plaats met 779 stemmen) achter zich. In totaal zijn er voor de verkiezing 8.741 stemmen uitgebracht.

De ‘kattebelletjes’ geven een inkijk in het harde dagelijkse leven van een dienstplichtig militair ten tijde van de Belgische Opstand. Het gaat om staccato koeriersberichten van Abraham Eijbergen (1785-1845) die ten tijde van de Belgische Opstand als musketier ingekwartierd was in Den Bosch. In de berichtjes schrijft Eijbergen over zijn bataljon, vermoedelijk om zijn superieur op de hoogte te stellen van de toestand.

Meer informatie: cbg.nl