Jip Wijngaarden exposeert in Sint-Joriskerk Amersfoort

In het kader van het zeventigjarig bestaan van de staat Israël exposeert de Nederlandse kunstenares Jip Wijngaarden in de Sint-Joriskerk in Amersfoort. De tentoonstelling ”De Joodse Weg” (te zien tot en met 29 juli) verbeeldt de gang van de Joden door de geschiedenis.

Wijngaarden(1964), die tegenwoordig in de buurt van Genève woont, put voor haar werk veelal uit de Joodse traditie. Voor het Joodse volk heeft ze altijd bijzondere belangstelling gehad. Begin jaren zeven- tig van de vorige eeuw vond ze een gehavend exemplaar van een van de eerste drukken van het dagboek van Anne Frank. Het zat tussen de spouwmuren van de boerderij in Putten waar ze toen woonde.

Lange tijd verkeerde Wijngaarden in de wereld van de showbizz. In 1982 werd ze uitgekozen voor de rol van Anne Frank in de theaterproductie ”Het dagboek van Anne Frank”, hoewel ze zelf niet Joods was. In 1990 kwam ze tot geloof in Jezus als de Joodse Messias en nam haar leven een wending.

Jip Wijngaarden is momenteel geregeld in Nederland en is beschikbaar voor het geven van rondleidingen door haar expositie in de Sint-Joriskerk.

jipwijngaarden.com