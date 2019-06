Internationale tentoonstelling Caraïbisch gebied in Museon

In het Museon in Den Haag is tot en met 21 juni 2020 de internationale, reizende tentoonstelling ”Caribbean Ties” te zien. De tentoonstelling vertelt het onbekende verhaal van inheemse bewoners van het Caraïbisch gebied, en over hun leven vóór, tijdens en na de Europese kolonisatie.

Met de aankomst van Columbus in de Bahama’s in 1492 begon het tijdperk van kolonisatie, met vreselijke gevolgen voor de oorspronkelijke bewoners. Door de kolonisatie van het Caraïbisch gebied kon Europa het economische en politieke machtscentrum van de wereld worden. De tentoonstelling nodigt bezoekers uit om de rol te verkennen die de inheemse volken van het Caraïbisch gebied gespeeld hebben en nog steeds spelen.

De tentoonstelling combineert lokale, regionale en mondiale perspectieven en richt zich op verbanden tussen vroegere en huidige inheemse culturen en de multi-etnische samenleving van vandaag.

