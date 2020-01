Het Den Haag dat nooit werd gebouwd

Het negentiende-eeuwse Paleis der Staten-Generaal op het Binnenhof, de Bijlmer-flats in de Schilderswijk, de ‘wereldhoofdstad’ in de duinen, het gotische paleis van koning Willem II op Zorgvliet. Dat klinkt als Den Haag, maar is het niet. Het zijn stuk voor stuk gebouwen, stadsuitbreidingen en wegen die je in Den Haag niet zult tegenkomen: ze zijn nooit gebouwd.

De niet gebouwde stad is het onderwerp van een tentoonstelling en van een boek: ”Nooit gebouwd Den Haag”. Hierin staan tientallen plannen centraal die om uiteenlopende redenen onuitgevoerd zijn gebleven: van ontwerpen voor beeldbepalende gebouwen als het Vredespaleis, het stadhuis en de Tweede Kamer tot ingrijpende verkeersplannen en ambitieuze stadsuitbreidingen. Boek en tentoonstelling vormen een uitnodiging om met andere ogen Den Haag te kijken.

