Ze zagen de toekomst zonnig in. Joodse inwoners van Subotica (tegenwoordig een grensstad in het noorden van Servië) wilden in de nadagen van de negentiende eeuw een nieuwe synagoge laten bouwen. De oude was te klein geworden voor de ruim 3000 zielen tellende gemeenschap.

De architecten Marcell Komor en Dezsö Jakab uit Boedapest werden ingehuurd om het ontwerp te maken. Een opmerkelijke keuze. Het duo was gefascineerd geraakt door de jugendstil, een moderne kunststroming die werd gekenmerkt door asymmetrische composities en het gebruik van motieven uit de natuur. Daarbij werden allerlei nieuwe technieken toegepast, zoals het gebruik van grote glasoppervlakken in de architectuur. De jugendstil weerspiegelde het optimisme en het geloof in de toekomst dat aan het begin van de twintigste eeuw in Europa postvatte: een nieuwe tijd met onbegrensde mogelijkheden was aangebroken. En de synagoge van Subotica was een –letterlijk– schitterende uiting van dat gevoel.

Hoe dramatisch anders zou de geschiedenis verlopen. Vandaag de dag bestaat de Joodse gemeenschap in Subotica nog maar uit enkele honderden mensen. De synagoge bleef wonderwel gespaard, maar raakte ernstig in verval. In 1990 begon Servië, op aandringen van Unesco, met de restauratiewerkzaamheden.

Deze week is het bedehuis, dat al lang niet meer in gebruik is als synagoge, heropend. Bezoekers kunnen zich vergapen aan een van de fraaiste monumenten ter wereld – maar de glans is eraf.